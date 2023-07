Motta San Giovanni, iniziativa di due giorni su “La Cultura d’impresa e l’impresa che fa cultura”

StrettoWeb

Nei giorni 18 luglio e 19 luglio dalle ore 9:00 alle ore 21:00 presso la porta d’Accesso Area Grecanica ci sarà una due giorni dal titolo: “La Cultura d’impresa e l’impresa che fa cultura”. “A me piace sottolineare – afferma il direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova don Giovanni Zampaglione –la sinergia che si è venuta a creare con l’Accademia dell’Impresa Europea che ha permesso di realizzare un bel programma che vedrà la partecipazione di diversi relatori e professionisti presenti sul nostro territorio. Lo stesso titolo dell’iniziativa vuol dire che è una cultura che fonda tutte le idee, etica e valori a cui ciascun membro di un’ azienda fa riferimento per il raggiungimento di obiettivi aziendali condivisi. Mi auguro che da questo convegno ci sia ancora più unione e comunione per raggiungere insieme gli obiettivi prefissati dal punto di vista lavorativo”.

Il convegno (17-18 luglio) è organizzato dall’ufficio Sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova, dall’Accademia dell’Impresa Europea, Comune di Motta S.Giovanni , dalla Proloco del Comune di Motta S Giovanni, con il patrocinio del dipartimento di Agraria e dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. L’evento sarà moderato da Marco Mauro.