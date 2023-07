Motta, ecco la carta prepagata per l’acquisto di beni di prima necessità: come funziona e a chi è rivolta

StrettoWeb

Grazie all’ottimo lavoro prodotto nelle ultime due settimane dall’Ufficio Politiche sociali di palazzo Alecce insieme all’assistente sociale Aurora Marra, sono già in distribuzione a Motta San Giovanni le lettere con il Codice di riferimento relativo alla carta prepagata finanziata dal Fondo Alimentare.

A chi si rivolge

Sono 204 i nuclei familiari di Motta San Giovanni beneficiari, molti di questi sono stati già contattati o hanno già ottenuto la lettera con la quale potranno recarsi presso un qualsiasi Ufficio Postale a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 5 di ogni mese. Per il ritiro della scheda è necessario presentare allo sportello postale il Codice di riferimento, un documento di identità in corso di validità, il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria.

Come funziona: importo, modalità di utilizzo e contatti

La Carta, già ricaricata con un importo di 382,50 euro, è utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, e sarà necessario effettuare almeno un acquisto entro il 15 settembre 2023, per non perdere la possibilità di utilizzare la somma sopra indicata. Al fine di incentivare la misura di sostegno, il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare sta definendo alcune convenzioni, sia con le principali associazioni di categoria che con singoli esercenti, al fine di consentire ai beneficiari della Carta, di usufruire di uno sconto del 15% sui prodotti. Per informazioni è possibile recarsi presso la sede comunale o telefonare ai numeri 096718104 e 0965718108.