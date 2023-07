Motociclista perde il controllo del mezzo nel cortile dell’aeroporto di Vibo: interviene l’elisoccorso

StrettoWeb

Brutto incidente all’aeroporto di Vibo Valentia, nel pomeriggio di ieri: un uomo, 48 anni, era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra. Il sinistro, verificatosi all’interno del cortile aeroportuale, si è fin da subito mostrato piuttosto grave: il personale medico del 118, giunto tempestivamente sul posto, ha constatato un trauma cranico e ferite lacero-contuse, con frattura scomposta di gomito e ginocchio. Si è reso pertanto necessario l’intervento dell’elisoccorso, giunto da Lamezia, che ha trasportato il 48enne in ospedale. Secondo i primi accertamenti, non verserebbe in condizioni critiche.