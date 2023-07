Morte improvvisa giovane poliziotta: la Procura di Castrovillari dispone l’esame autoptico

StrettoWeb

La morte improvvisa della giovane Raffaella De Luca, poliziotta, mamma e consigliere comunale di Mirto Crosia, pare avere molti punti oscuri su cui è necessario fare luce. La donna infatti, pochi giorni prima del decesso, si era recata sia all’ospedale di Corigliano che a quello di Rossano proprio perchè non si sentiva bene ma, in entrambi i casi, Raffaella è stata dimessa fino ad arrivare al tragico epilogo. La 29enne, il 30 giugno scorso, è stata ritrovata senza vita in casa insieme al piccolo Andrea, il figlio di soli sei mesi. La Procura di Castrovillari si interroga ora sulle cause che hanno spinto lo staff medico a rimandare a casa la povera vittima e se questa improvviso decesso poteva essere evitato.

Proprio per tale ragione, è stato disposto il sequestro della salma e oggi, alle ore 14, verrà effettuato l’esame autoptico, da parte della Dott.ssa Eloise Maselli, per cercare di capire quali sono state le cause che hanno portato alla morte. I familiari della 29enne intanto, nello specifico il marito e i genitori, si sono affidati agli avvocati Marinella Grillo e Giuseppe Straface per seguire la vicenda e arrivare a scoprire la verità che si nasconde dietro questa giovane vita spezzata.