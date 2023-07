Morte improvvisa per un operaio del Comune, disposto l’esame autoptico a Corigliano-Rossano

StrettoWeb

La morte improvvisa del dipendente comunale di Corigliano-Rossano avvenuta ieri, a 65 anni, ha scosso l’intera comunità. L’operaio, impiegato nel settore Reti e Manutenzione, stava eseguendo un intervento in Piana Caruso quando, all’improvviso, si è sentito male. A nulla sono valsi i soccorsi, l’uomo è deceduto poco dopo. Per accertamenti sulle dinamiche dell’incidente, è stato disposto l’esame autoptico per chiarire le dinamiche del decesso. Intanto il Comune ha annunciato che verrà organizzata una cerimonia commemorativa per omaggiare la dedizione verso il suo lavoro e la cittadinanza intera.