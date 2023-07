La proposta del paracadutista Morabito: “portare questo sport adrenalinico a Reggio Calabria”

StrettoWeb

Il paracadutista e fotografo Attilio Morabito sarà tra i protagonisti dell’AriaFest dello Stretto in programma il prossimo 28, 29 e 30 luglio sul Lungomare Falcomatà. “Sarà un grande evento, oltre a me, si esibiranno due esperti paracadutisti che salteranno da un elicottero indossando speciali tute alari”, rimarca Morabito, il quale poi propone che “si possa creare anche nella città di Reggio l’opportunità di praticare il paracadutismo che è una delle pratiche sportive più eccitanti ed entusiasmanti al mondo”. “Di sicuro – sottolinea- ne trarrebbe vantaggio il nostro aeroporto che diventerebbe così un punto di riferimento per tantissimi appassionati”. “La cosa più bella quando ci si lancia? La bellezza della nostra città dall’alto, è un’emozione unica”, prosegue Morabito.

Il paracadutista è un fiume in piena e fa una seconda proposta: “una delle attrazioni per la nostra terra potrebbe essere il lancio in tandem degli istruttori con i turisti, sarebbe un’opportunità in più per tutto lo Stretto”.