Mistero in Calabria: anziana paziente scompare prima del ricovero

Una vicenda che ha dell’incredibile nella città di Corigliano-Rossano: sono ore di apprensione quelle che seguono la scomparsa di un’anziana dall’ospedale “Guido Compagna” di Corigliano. La donna, una paziente in attesa di ricovero, è svanita improvvisamente nel nulla: il presidio ospedaliero ha subito segnalato quanto accaduto alle forze dell’ordine che, immediatamente, hanno attivato i protocolli di sicurezza previsti dal caso per poterla rintracciare. Le ricerche si sono estese anche al di fuori dell’Ospedale e nelle zone circostanti: al momento non sono ancora state rese note le generalità della donna ma, si spera, che la signora stia bene e che venga presto ritrovata.