Metalmeccanici: Mari (Avs), ‘siamo con voi, per salario minimo e contro la precarietà’

Roma, 7 lug.- (Adnkronos) – ?Siamo con voi, per salario minimo e contro la precarietà”. Così Franco Mari, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, sullo sciopero dei metalmeccanici del nord, indetto oggi per 4 ore per chiedere soluzioni alle crisi industriali e salari adeguati. “Intanto le opposizioni in Parlamento hanno presentato la proposta di legge unitaria sul salario minimo – continua Mari – Ma il Governo Meloni respinge ogni consiglio, ogni proposta, ogni mobilitazione dei lavoratori e insiste con la precarietà e gli aiuti alle imprese. Sarebbe invece il momento di invertire la tendenza, dopo anni, anzi decenni di assenza di politiche industriali e di dismissioni che hanno impoverito complessivamente il tessuto produttivo del Paese. E sarebbe l?ora di investire nella transizione ecologica per evitare che l?Italia arrivi ultima o non arrivi proprio all?appuntamento con le produzioni green che caratterizzeranno futuro dell?Europa?.