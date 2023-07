Meta extralusso: due yatch ed un veliero approdano a Tropea

StrettoWeb

Il Lady Marina, panfilo del magnate Sergio Mantegazza, per Forbes tra gli imprenditori più ricchi della Svizzera con un patrimonio di 2,7 miliardi di dollari. Ed il My Ilona, su cui viaggia l’uomo d’affari australiano-israeliano di origini ebraiche slovacco-ungheresi Frank Lowy, co-fondatore della Westfield, impresa multinazionale e multimiliardaria. Sono i due super yacht di lusso, entrambi battenti bandiera delle Cayman Islands, che a distanza di sole 24 ore l’uno dall’altro sono stati avvistati ed ammirati di fronte S.Maria dell’Isola, nel blu del Principato.

“È la prima volta in assoluto – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – che lo specchio d’acqua antistante il borgo di Tropea ospita imbarcazioni di grandezza, costo e lusso così importanti, così come il grande veliero che negli stessi giorni si è lasciato osservare da cittadini ed ospiti a largo della nostra destinazione che inizia a diventare tappa ambita anche per questo genere di turismo di extra lusso.

Lady Marina – 64 metri, tre piani, del valore di 42 milioni di euro, è stato varato nel 1999. È provvisto di un nuovissimo sistema anti rullaggio per quando è ancorato. Appartiene al miliardario svizzero Sergio Mantegazza, 82 anni, luganese, proprietario dell’impresa Globus Tours e della compagnia aerea Monarch.

My Ilona – È uno yacht da quasi 1.836 tonnellate per un valore complessivo di ben 100 milioni di dollari. Prende il nome dalla madre di Frank Lowy, ex presidente di lunga data di Westfield Corporation, una società globale di centri commerciali con 29,3 miliardi di dollari di asset in gestione negli Stati Uniti, nel Regno Unito e Europa.