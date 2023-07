Messina: finanziati dal Ministero dell’Interno i progetti di videosorveglianza di 9 Comuni

StrettoWeb

Approvata, con decreto del Ministro dell’Interno del 23 giugno scorso, la graduatoria definitiva degli Enti ammessi al finanziamento, per l’anno 2022, dei progetti per la realizzazione di impianti di videosorveglianza. I comuni di Fiumedinisi, Furci Siculo, Fumari, Giardini Naxos, Militello Rosmarino, Novara di Sicilia, Roccalumera, San Pier Niceto e Sant’Alessio Siculo riceveranno finanziamenti complessivi per oltre 1milione e 200mila euro per l’installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza sui rispettivi territori.

Altri 42 Enti hanno presentato interventi risultati ammissibili e potrebbero beneficiare di risorse a seguito di scorrimento della graduatoria. L’attività di prevalutazione dei progetti, come richiesto dalla procedura di accesso a tali finanziamenti, è stata effettuata in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ne ha valutato la capacità di soddisfare la domanda di sicurezza dei cittadini in base ai parametri indicati dalla normativa in materia. A tale iniziativa ministeriale si aggiunge l’ulteriore finanziamento di cui al Programma Operativo Complementare di Legalità 2014-2020, di cui sono già stati risultati beneficiari i Comuni di Barcellona, Milazzo, Mistretta e Tortorici.

“La videosorveglianza rappresenta un prezioso supporto per prevenire e contrastare, sia nelle aree urbane sia nelle realtà di più piccole dimensioni, fenomeni di criminalità diffusa e predatoria. Attraverso queste ulteriori risorse messe a disposizione dei Comuni dal Ministero dell’Interno – dichiara il Prefetto Cosima Di Stani – si va a potenziare la capacità di sorveglianza e controllo del territorio, contribuendo in modo significativo a elevare la qualità della vita delle aree interessate e la sicurezza dei cittadini”.

L’elenco complessivo degli Enti ammessi al finanziamento è consultabile sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.interno.gov.it/it/sistemi-videosorveglianza-favore-dei-comuni-graduatoria-definitiva-2022.