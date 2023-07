StrettoWeb

Nel pomeriggio odierno, personale specialista nautico del distaccamento porto dei vigili del fuoco di Messina è intervenuto, in supporto al personale della capitaneria di porto di Messina, in località Casabianca per soccorrere una mamma con due figli, che erano rimasti bloccati al largo per il moto ondoso.

Messina, onde alte in località Casabianca: i soccorsi dei Vigili del Fuoco