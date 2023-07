Messina: la Questura ricorda Boris Giuliano

StrettoWeb

La Questura di Messina ricorda il Primo Dirigente della Polizia di Stato Giorgio Boris Giuliano, vittima di mafia. Lo ricorda nel 44° anniversario della sua morte, insieme al Comitato Cittadino “100 Messinesi per Messina 2MILA8”, con una cerimonia che avrà luogo domani pomeriggio in via Natoli, dove il dottor Giuliano ha vissuto e trascorso il periodo universitario e dove un ulivo, oggi rigoglioso, è stato piantato in suo ricordo nel 2010.

Durante la cerimonia, una corona di fiori sarà deposta alla base della targa apposta in sua memoria e un trombettiere del Comando Brigata Aosta renderà onore al Primo Dirigente della Polizia di Stato eseguendo il silenzio d’ordinanza. Al termine della giornata, una Santa Messa sarà infine celebrata in suffragio del dottor Giuliano presso la chiesa di S.Nicolò all’Arcivescovado.