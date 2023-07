Messina: in corso i lavori di messa in sicurezza della Sp 116

StrettoWeb

Sono in fase avanzata gli interventi di bitumatura della strada provinciale agricola 116 Cumia Superiore, nel tratto compreso tra il bivio della strada comunale e il serbatoio idrico. La messa in sicurezza della rete viaria di competenza della Città Metropolitana di Messina è stata programmata nel corso della precedente amministrazione De Luca mentre la fase di realizzazione è stata avviata dall’attuale Sindaco Metropolitano Basile nell’ottica di una viabilità in grado di garantire in maniera efficiente i collegamenti con importanti frazioni del capoluogo.

Il Direttore dei Lavori è il geom. Tano Maggioloti, il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giovanni Lentini, i progettisti sono i geometri Tano Maggioloti, Rosario Cannavò, Pasquale Chiaia e l’ing. Rosario Bonanno.