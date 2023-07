Messina: controllate 4 attività commerciali, numerose irregolarità

StrettoWeb

Nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati inerenti alla sicurezza alimentare, nell’ultimo bimestre i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro e del Reparto Tutela Agroalimentare di Messina hanno controllato quattro attività commerciali presenti su Messina Centro, Villafranca Tirrena e Rometta Marea, di cui solo una è risultata regolare.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno effettuato approfondite verifiche in tutti gli ambiti ove potevano emergere eventuali situazioni tali da mettere in pericolo la sicurezza degli alimenti e di conseguenza la salute pubblica, nonché violazioni concernenti la tracciabilità ed alle eventuali truffe nell’esercizio del commercio. All’esito dei controlli, i militari dell’Arma hanno accertato irregolarità alla normativa di settore e, in particolare hanno elevato sanzioni ad un ristorante per la mancata etichettatura e tracciabilità dei prodotti; a un market con annessa rivendita di frutta e verdura per la mancata indicazione delle informazioni obbligatorie sulla provenienza della frutta ed infine a una rivendita di frutta e verdura per la mancata etichettatura dei prodotti esposti in vendita. A seguito delle irregolarità riscontrate, a carico dei titolari delle attività risultate irregolari, sono state comminate sanzioni amministrative per l’ammontare di oltre 8.500 euro.

La campagna dei controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e del Reparto Tutela Agroalimentare di Messina, proseguirà nei prossimi mesi in tutta la provincia, con l’obiettivo di continuare nell’incisiva azione di prevenzione e contrasto alle violazioni sui prodotti alimentari, volti principalmente a tutelare la salute pubblica e prevenire eventuali frodi nell’ambito commerciale.