A Messina il 123° Anniversario della scomparsa di Re Umberto I

StrettoWeb

Sabato 29 luglio la Delegazione di Messina dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon ha ricordato questo evento con la deposizione di una corona di alloro al busto del sovrano collocato nell’omonima Piazza all’Annunziata a Messina.

Il Busto di Umberto I è opera di Rosario Leopardi, fuso nella fonderia Regia Fonderia di Torino ed è stato inaugurato il 26 settembre 1908, appena due mesi prima del tragico terremoto che sconvolse Messina.

La cerimonia è stata preceduta dalla Santa Messa in Suffragio celebrata da Mons. Gaetano Tripodo, parroco della Parrocchia Maria SS. Annunziata, che ha ricordato il sovrano a cui fu dato l’appellativo di “Re Buono”.

In una piazza gremita la dott.ssa Francesca Mento, a nome del Delegato di Messina dell’Istituto, ha ricordato l’atteggiamento del Sovrano nel fronteggiare le sciagure che si sono abbattute durate il periodo in cui regnò, portando la propria solidarietà alle popolazioni colpite da calamità naturali, intervenendo in prima persona con aiuti materiali e opere risanatrici. Già nel 1872, quando era ancora principe, si recò in Campania a seguito dell’eruzione del Vesuvio. Appena salito al trono, nel 1879, assistette i siciliani colpiti dall’Etna e nel 1882 andò in Veneto, deturpato da piogge torrenziali. Nel 1884 giunse a Napoli, afflitta dal colera, e in quell’occasione pronunciò la famosa frase, incisa sulla stele a ricordo del triste evento: “A Pordenone si fa festa, a Napoli si muore. Vado a Napoli”. La cerimonia si è conclusa con la deposizione di una corona di alloro.