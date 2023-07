Mercedes nuove e usate, tra aggiornamenti e novità è il loro anno

StrettoWeb

I veicoli Mercedes dal loro lancio, nel 1926, sono sempre stati sinonimo di qualità e alti livelli di performance. Acquistare un’automobile del famoso marchio tedesco, nuova o usata che sia, è sempre un’ottima idea. E in questo 2023 in particolare, la casa automobilistica della Stella ha introdotto numerose novità e altrettanti aggiornamenti che rendono le sue vetture ancora più allettanti.

Mercedes usate, quali acquistare nel 2023

Un modello che non potete assolutamente lasciarvi scappare è GLC usato attualmente disponibile anche in versione coupé ed AMG. Parliamo di un SUV elegante e raffinato, che mette a disposizione di chi ci sale sopra il massimo del comfort ed un’esperienza di guida esclusiva, grazie alla tecnologia di ultima generazione e alle migliori soluzioni in termini di materiali e finiture.

Linee eleganti e pulite si accompagnano a elementi stilistici unici. I cerchi di un’automobile come questa, che possono arrivare a 23” nella versione AMG Line, sono massicci e ricercati. Molto interessanti sono anche i Multibeam LED e gli elementi cromati che conferiscono dinamicità.

Nonostante l’aspetto “massiccio”, le linee di Mercedes GLC sono slanciate al punto da trasmettere, a chi la guida e a chi la osserva, una sensazione di eleganza ed equilibrio.

Se invece siete intenzionati ad acquistare un veicolo nuovo, potrete facilmente scoprire Mercedes GLC prezzo visitando il sito trivellato.it.

Altri modelli SUV particolarmente rivoluzionari, della casa automobilistica di Stoccarda, sono Mercedes GLA, dal design sportivo e compatto, Mercedes GLB, apprezzata soprattutto per comfort, spaziosità e design e Mercedes GLE, da molti considerata la regina indiscussa dei SUV.

Dove acquistare Mercedes usate

Se l’intenzione è quella di acquistare un Mercedes usata, la prima cosa che bisogna tenere assolutamente a mente è che è opportuno rivolgersi a una concessionaria ufficiale Mercedes-Benz.

Una nota realtà del settore è Trivellato, ormai sul mercato automotive da più di 100 anni.

Navigando nel loro sito, trivellato.it, è possibile “sfogliare” un’ampissima gamma di vetture – non solo usate ma anche nuove – visibili in tempo reale.

Particolare risalto viene giustamente dato alle vetture di seconda mano e agli eventuali segni d’usura e del vissuto. Una scelta societaria molto importante perché dimostra che l’obiettivo di Trivellato è essere il più possibile trasparente con i suoi clienti.

Una qualità confermata anche da numerose certificazioni. Trivellato infatti è Top Dealers Italia Mercedes-Benz e unico AMG Performance Center per il Veneto. Detto in termini più semplici questo vuol dire che la concessionaria garantisce la qualità del suo usato effettuando 150 controlli, secondo lo standard Mercedes-Benz Certified.

Con Trivellato è quindi possibile guidare l’auto Mercedes dei propri sogni, nuova o usata, e consegnata direttamente presso la località di destinazione in tutta Italia. Tutto questo a un prezzo competitivo.