Melicucco il concerto di Cecè Barretta

Finalmente Cece’ Barretta giunge nella Piana di Gioia Tauro e lo farà in esclusiva a Melicucco il 9 Agosto con il Gran Concerto di Piazza Senatore Romano. Cece’ Artista Calabrese è oramai un Fenomeno che fa’ riversare nelle piazze migliaia di persone che lo seguono in ogni città in cui fa’ tappa , pronte a ballare e cantare le sue famose canzoni , che stanno sempre più diventando un tormentone nelle case dei Calabresi . Regala spensieratezza e felicità grazie alla sua brillante voce ed i suoi semplici versi. Per tutti oramai rappresenta il riscatto musicale della Calabria .