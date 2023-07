Mbappé, niente tournée in Giappone e in Corea: Psg non lo porta

StrettoWeb

Parigi, 21 lug. (Adnkronos) – Niente tournée in Giappone e in Corea del Sud con il Psg per Kylian Mbappé. La squadra parigina, infatti, avrebbe deciso di non portare l’attaccante francese 24enne perché ritiene che il giocatore, a fine contratto a giugno 2024, avrebbe un accordo con il Real Madrid per partire libero alla fine della prossima stagione. A rivelarlo è ‘l’Equipe’. La decisione sarebbe stata presa dopo l’amichevole di questa sera tra Psg e Le Havre (2-0). Questa settimana Mbappé avrebbe ribadito alla società la sua posizione e cioè che non sarebbe intenzionato ad esercitare la sua opzione per un anno supplementare con il club parigino.