Matteotti: Di Maggio (Fdi), ‘impegno politico monumento per prossime generazioni’

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “La testimonianza della vita e della morte di Giacomo Matteotti, del suo impegno politico, della sua statura morale, della sua caparbia volontà di interpretare il mandato parlamentare a schiena dritta, rappresentano un monumento prezioso soprattutto per le nuove generazioni”. Così in Aula alla Camera di Grazia Di Maggio, deputata di Fratelli d’Italia, per la proposta di legge sulle celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Matteotti, poi diventata legge per il voto unanime dell’Aula.

“La pdl sulle celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Matteotti è un tassello fondamentale nella costruzione del mosaico dei valori e dell?identità del popolo italiano, che si basa sulla libertà, sul rispetto della dignità della persona, sulla prevalenza del diritto sulla forza e sulla violenza, sulla centralità del Parlamento e sul rifiuto di ogni formula autoritaria o totalitaria di ogni specie colore o razza”, conclude la deputata.