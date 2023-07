Maternità surrogata: Ronzulli (FI), ‘ultimo miglio, poi sarà reato universale’

StrettoWeb

Roma, 26 lug (Adnkronos) – “Manca l?ultimo miglio e poi la maternità surrogata sarà reato universale. L?approvazione oggi alla Camera della proposta di legge che punisce chi aggira il divieto italiano dell?utero in affitto, andando all?estero per avvalersi di questa orribile pratica, è un?ottima notizia. Toccherà a noi senatori fare in modo che il provvedimento sia definitivamente approvato in tempi brevi?. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.

?Non possiamo accettare ? aggiunge ? che prosegua oltre questa offesa alla dignità della donna, questo modo di considerare il nascituro come un pacco e non come una creatura, come un essere vivente, questo mercimonio, nel quale chi ha più denaro approfitta di chi ha più bisogno. E? una questione etica. E lo è ancor di più quando, in presenza di uno specifico divieto, si cerchino scorciatoie per violare il codice penale, senza incorrere in alcuna punizione. Chi vorrà avvalersi all?estero della maternità surrogata, deve sapere che una volta approvata la legge sarà perseguito al suo ritorno in Italia?, conclude.