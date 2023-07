Maternità surrogata: Carfagna (Az), ‘sì a Pdl Varchi, no donne in affitto e bimbi venduti’

StrettoWeb

Roma, 26 lug (Adnkronos) – “Sono sempre stata contraria alla maternità surrogata, che in Italia è vietata dalla legge 40 del 2004, e a favore del bando universale. Per questo ho votato sì alla proposta di legge, a prima firma Varchi, sulla perseguibilità del reato di surrogazione di maternità anche se commesso all’estero. D?altra parte, il ddl è identico a quello che io ho presentato nel 2020, e in questi tre anni non ho certo cambiato idea?. Lo scrive su Facebook Mara Carfagna, presidente di Azione.

?E? un fatto che la Gpa ha generato e genera un mercato globale, in cui le donne sono la materia prima e i bambini vengono trattati come qualcosa di cui si può disporre. La mia battaglia è sempre stata a difesa della dignità e dei diritti fondamentali di entrambi: le donne non si ?affittano?, i bambini non si ?vendono?”, prosegue.

“E a chi parla di Gpa solidale, rispondo che se anche la donna fosse libera di decidere, non può comunque esercitare la sua libertà a danno del bambino, il quale ha sempre il diritto a non essere separato dalla madre che lo ha portato in grembo e a conoscere la verità sulle sue origini. Per questo giudico assolutamente inaccettabile anche l?idea che i bambini si possano ?donare?”, scrive ancora Carfagna.

“E veniamo al bando universale. Si tratta di agire per affermare l?assoluto disvalore della maternità surrogata, indipendentemente dai confini entro i quali viene praticata, e per far riflettere chi punta sul ragionamento che la Gpa è sì vietata in Italia, ma andando all?estero non si rischia nulla. In Italia la dignità dell?essere umano è un valore costituzionalmente tutelato. E la pratica della gestazione per altri è incompatibile con il nostro sistema di valori, ovunque essa sia realizzata”, prosegue.

“Allo stesso tempo abbiamo il dovere di tutelare i bambini nati da surrogata: per questo ho presentato un ordine del giorno, approvato all?unanimità, che impegna il governo a riformare la legge sulle adozioni per rendere più rapide le procedure e garantire una piena tutela dei figli nati da Gpa?, conclude Carfagna.