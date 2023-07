Maternità surrogata: Bettini, ‘personalmente sono contrario’

StrettoWeb

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – ?Il programma del Pd è centrato sui diritti; che sono la prima condizione per ciascuno di esprimere la propria vocazione di vita. (…) La destra vuole imporre regole di compressione della smisurata e irripetibile grandezza dell?umano. Noi, al contrario, lo vogliamo liberare. Fermandoci sul confine della lesione dei diritti dell?altro. Ecco perché, personalmente, nonostante per vari motivi sia particolarmente coinvolto circa i temi Lgbt+, ho un dubbio sulla maternità surrogata. In quanto si programma a priori che il bambino non vivrà con la madre naturale”. Così Goffredo Bettini a Repubblica Napoli.

“Il congresso è stato vinto su una linea chiara. Priorità alla lotta contro le disuguaglianze. Tornare dentro l?Italia più sofferente, che abbiamo per troppi anni abbandonato. Lì si può recuperare. Non ho dubbi su questo. Cosa si intende, poi, con moderati? Non certo il mondo cattolico, che per molti aspetti è più avanti di noi. Certo, a coloro cui vanno bene le cose come stanno non piacerà. Ma possono essere definiti progressisti??.