Masella: sabato interessante incontro dal titolo “Accendiamo la pace”

Nella Chiesa di Masella, il 29 luglio alle ore 20:30 ci sarà un interessante incontro dal titolo “Accendiamo la pace”, organizzato dall’ufficio “Sport, turismo e tempo libero” dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, in collaborazione con le parrocchie Ss. Cosma e Damiano di Masella e S. Giuseppe di Melito Porto Salvo e con l’associazione “Vincenzo Luca Romeo” di Masella. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Claudia Pugliese, ospite speciale il cantautore Franco Fasano, ci sarà la testimonianza di una donna ucraina, sarà presente il poeta Nuccio Pugliese e i bambini della borgata. “Dal paesino di Masella, nel territorio montebellese- afferma il parroco don Giovanni Zampaglione, direttore anche dell’Ufficio diocesano “Sport, turismo e tempo libero” dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova- vogliamo che si levi un’unica voce: “No alla guerra, Sì alla pace”. In questi mesi, sottolinea don Zampaglione, abbiamo pregato assiduamente come comunità masellese per la pace. Questa iniziativa vedrà la presenza del cantautore Franco Fasano, che ha scritto e cantato la pace nel suo brano: “Da Fratello a fratello”: l’anima non ha colore… con lo scopo di far riflettere sull’importanza di accendere la pace, sin dai piccoli gesti quotidiani, e “spegnere”per sempre le guerre, che continuano a causare morte e dolore all’intera umanità”.

Il parroco di Masella lancia, infine, il suo messaggio: “mi auguro che al più presto “scoppi” la pace! Una pace che sarà possibile solo se ci sarà l’impegno di tutti e se ognuno amerà l’altro sempre e per sempre”.