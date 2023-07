Marina di San Lorenzo: tanti fedeli hanno partecipato ai 25 anni di sacerdozio di don Zampaglione

StrettoWeb

Tantissima gente (anche comunità vicine dell’area grecanica) ha voluto partecipare ai 25 anni di sacerdozio di don Giovanni Zampaglione che per 13 anni ha “servito” la comunità di Marina di S.Lorenzo (parrocchia Ss.Trinità) oltre alla comunità parrocchiale di Roghudi (Maria Ss.Annunziata e S.Nicola di Bari). Dopo il saluto iniziale e i ringraziamenti Don Giovanni Zampaglione nello “spezzare” la Parola di Dio (riferendosi al vangelo) ha detto: “Gesù parte in quarta e conclude in retromarcia, quasi a venirci a riprendere .Si’ perché all’inizio utilizza un linguaggio duro, quasi spietato. Come può chiederci di amarlo più di una madre o più di un figlio? Mi piace a questo proposito citare don Milani, il priore di Barbiana, che in una delle sue lettere agli studenti scrisse così: Carissimi ragazzi ho voluto più bene a voi che a Dio”. Che dire quindi? Don Milani non aveva mai letto il Vangelo di oggi? Dopo averci stordito con questa partenza da formula uno – continua nella sua omelia don Giovanni Zampaglione – Gesù rallenta e arriva a concludere il brano con qualcosa di dolce e semplice. “Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere di acqua fresca non perderà la sua ricompensa”. Cosa vuol dire Gesù con queste parole. Riprendo a questo proposito una riflessione di padre Ermes Ronchi:

Dopo aver spezzato la Parola di Dio don Giovanni Zampaglione ha ringraziato per il dono della comunità di Marina di S.Lorenzo e della parrocchia: “l’anima mia ti magnifica per questa comunità .In questi 13 anni si è fatto tanto dal punto di vista estetico e della struttura. Tantissimi lavori svolti grazie alla vostra partecipazione! Ma non voglio soffermarmi su questo aspetto ma sulla comunità. In questa comunità ho ritrovato il volto di tutti: i bambini, i giovani, gli anziani, la storia delle famiglie, le lacrime, i sorrisi. Vi ho amato tutti e continuerò ad amarvi: vivete sempre e per sempre nel mio cuore. Ringrazio don Leula e tutta la macchina organizzativa che ha preparato questo anniversario. Grazie, grazie, grazie. Una sola cosa vi chiedo: ricordatemi nelle vostre preghiere così come farò io. Alla celebrazione Eucaristica ha partecipato anche il signor sindaco di S.Lorenzo Giuseppe Floccari e l’amministrazione comunale, le autorità. Subito dopo la S.Messa c’è stato un momento di convivialità”. La serata è stata allietata dalla musica dei Taranta Jonia diretta dal signor Lele’ Tringali”.