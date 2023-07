Mare sporco, il sindaco di Corigliano-Rossano presenta i dati: “poco spazio a speculatori strumentali”

StrettoWeb

“Rispetto ai dati sul nostro mare ed anche a quanto emerso anche dalla conferenza stampa di Goletta Verde, ho già chiarito ieri che non ci preoccupano, anzi: potrebbero confermare le tesi dell’amministrazione. Ogni dato è utile, specialmente se viene da una associazione attenta all’ambiente, pertanto abbiamo già richiesto i report dettagliati sul Colagnati (fino a qualche giorno fa, ricettore in determinate ore di enormi quantità di acque irrigue come già da noi sostenuto ripetutamente) e li analizzeremo insieme alla stessa Legambiente”. Lo dichiara il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi.

“Nel frattempo però i dati altrettanto scientifici parlano chiaro, ed inizio a pubblicare qualcosa, sperando che le squallide, davvero squallide, speculazioni sul nostro mare, dannose inutilmente per la città, possano cessare. In primis i prelievi Arpacal proprio nel periodo di riferimento di Goletta Verde, di tutte le foci intorno al Colagnati (compreso), dal Frascone a Sant’Irene. Valori? Tutti ottimi. Ecco perchè sarà utilissimo analizzare insieme a Legambiente i dati della Goletta perchè a nostro avviso potrebbero riguardare punti specifici e momenti che confermano le nostre tesi”.

E ancora: “non solo. Come Amministrazione non siamo mai stati né staremo mai fermi rispetto al tema, ed abbiamo avviato autonomamente, per il tramite di un laboratorio privato, una serie di campionamenti sistematici. Abbiamo campionato pochi giorni fa, in piena “polemica” 4 punti tra i più frequentati e critici: la madonnina a Schiavonea, Fabrizio-Pirro Malena, Sant’Angelo (a pochi metri dal fosso che per un giorno è sembrato essere fonte di scorie nucleari) e Torre Pinta. Questi ultimi due punti sono molto vicini, uno a nord ed uno a sud del Colagnati”.

“Non solo: giacchè dopo i dati Arpacal che escludono inquinamento di batteri (cioè di fogna) la nuova teoria del complotto era quella che l’inquinamento fosse chimico (nitrati, ammoniaca ecc.) abbiamo fatto anche queste analisi. Risultati? Non sono un chimico o un biologo, ma risulta ancora una volta tutto perfettamente nella norma. Quante analisi dovremo fare ancora? In ogni caso noi le continueremo perchè su questo tema siamo sempre stati e continueremo a stare attenti”.

“Sia chiaro: si possono anche trovare, in un determinato momento ed in un luogo preciso su 30 lunghissimi e variegati chilometri di splendida costa, dei punti critici o dei problemi legati a qualche circostanza precisa. Questo è ovvio. Ma la si smetta di insultare il nostro splendido mare e soprattutto di insinuare che l’Amministrazione faccia ragionamenti “di comodo”. Noi non siamo quel tipo di Amministrazione, – conclude – lo abbiamo sempre dimostrato, e non abbiamo alcun dubbio nel dire non solo che il nostro mare è pulito, ma da molti anni ormai è tra più puliti”.