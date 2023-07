Mare sporco, l’ira di Occhiuto contro i Comuni: “la depurazione spetta a loro” | VIDEO

StrettoWeb

A seguito delle numerose segnalazioni di cittadini, bagnanti e turisti sulla situazione delle nostre acque in questa stagione estiva 2023, il Presidente della Regione Roberto Occhiuto, con un lungo video sulla sua pagina fb, ha spiegato la realtà della situazione. Indicando alcune chiazze scure sui monitor presenti nel video messaggio, Occhiuto afferma: “queste sono le immagini del mare la settimana scorsa, dopo le piogge, guardate che schifo. Queste sono immagini che anche voi avete visto perché ce le avete segnalate in tanti sul portale “Difendi l’Ambiente”, e di questo vi ringrazio”. Occhiuto però, precisa una cosa: “la depurazione è affare dei Comuni, i controlli sugli scarichi abusivi dipendono da loro”.

Continua poi, mostrando due fotografie: “due vasche settiche, due pozzi neri di due lidi in provincia di Vibo: quando questi non vengono controllati da moltissimo tempo, appena piove tutta la porcheria si riversa in mare. Sono stato io a mandare l’Arpacal per fare i dovuti controlli, ma spetterebbe ai Comuni con i Vigili Urbani”. Prosegue ancora: “io ho scritto ai Comuni, ho scritto alle Procure perché i Comuni sapessero che c’era attenzione su questo tema, ho scritto alla Capitaneria di porto. E anche ai carabinieri, che ringrazio perché oggi hanno fatto una operazione importante che ha dimostrato che ci sono in Calabria diversi lidi e diverse attività economiche che non smaltiscono e buttano tutto a mare impedendo ai calabresi di fare una vacanza dopo un anno di lavoro e impedendo ai turisti di tornare dicendo che la Calabria ha dovunque un mare splendido“.

Conclude infine: “io ce la metto tutta, però anche voi calabresi siate solleciti nei confronti dei Sindaci, di imprenditori, di coloro che hanno nella loro abitazione pozzi neri e non li smaltiscono come la legge prevede. Il mare è una risorsa che appartiene a tutti e non può essere violentata né da amministratori che non fanno il loro dovere, né da cittadini che non vogliono bene alla Calabria”.