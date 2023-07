Mare sporco in Calabria, ma il sindaco di Crosia ribatte: “il nostro mare è limpido”

StrettoWeb

“I risultati delle analisi delle acque marine, effettuate nei giorni scorsi attraverso il prelievo di diversi campioni, confermano un dato a sé stante: il mare è pulito e i bagnanti possono fruire serenamente delle nostre spiagge sulle quali da dieci anni sventola ininterrottamente la Bandiera Verde dei Pediatri. Lo sapevamo già dalle precedenti analisi di ArpaCal, ma abbiamo voluto effettuare degli esami ulteriori per una maggiore tranquillità, visti i numerosi problemi che hanno coinvolto molti comuni limitrofi in queste settimane e non da ultimo l’incidente accorso alla discarica di Scala Coeli”.

È quanto fa sapere il Sindaco Russo, che ha voluto si procedesse ad un esame più accurato e dettagliato di tutta l’area marina comunale, con il prelievo di campioni in prossimità della spiaggia di Fiumarella, della battigia antistante Magna Grecia e a Centofontane, nei pressi del fosso Decanato Sottano. Il risultato è inequivocabile. Nessun rischio per i bagnanti di Mirto Crosia. Da Fiumarella a Centofontane tutto è sotto controllo: i depuratori funzionano, i fossi sono puliti e sorvegliati e tutto funziona regolarmente. Di certo, l’Esecutivo Russo continuerà ad impegnarsi e a vigilare affinché la situazione non venga alterata, a tutela della salute pubblica, ma anche del mare, nostra grande risorsa.