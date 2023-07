Mare sporco a Corigliano – Rossano, Straface: “convocata task force”

StrettoWeb

“La situazione delle acque balneabili di Corigliano-Rossano necessita di un intervento immediato ed efficace, che possa salvaguardare la stagione estiva”. E’ quanto scrive in una nota Pasqualina Straface, consigliere regionale di Fi in Calabria e Presidente della Terza commissione regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative. ”Ho convocato per domani 17 luglio alle ore 13 presso la stazione marittima del Porto di Corigliano, su espressa delega del Presidente Occhiuto, una riunione con Arpacal, nella persona del Commissario Generale Errigo, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Sindaco di Corigliano-Rossano e Consorzio di Bonifica in cui faremo il punto della situazione e pianificheremo le azioni necessarie ad affrontare l’emergenza mare sporco. Lo dobbiamo ai cittadini – conclude Straface -, ai turisti e agli imprenditori del settore balneare che devono essere messi nella condizione di poter lavorare nelle migliori condizioni”, conclude Straface.