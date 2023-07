Malasanità Calabria: giovane mamma morì per un errore medico, maxi risarcimento dell’Asp alla famiglia

StrettoWeb

L’ennesimo caso di malasanità che giunge a un epilogo dolce-amaro: da un lato abbiamo una donna di 36 anni, mamma di due bambini, morta per un errore medico. Dall’altro, invece, un maxi risarcimento di un milione e mezzo di euro alla famiglia della vittima, come emesso nella sentenza del Tribunale di Cosenza che si è occupato del caso. Nello specifico, ad essere condannati al risarcimento, oltre all’Asp Calabria, il direttore Generale e due medici dello staff del “Chidichimo” di Trebisacce, in provincia di Cosenza. La triste vicenda risale al 2013 quando la giovane donna, recatasi in pronto soccorso per alcuni dolori al petto e difficoltà respiratorie, è stata ricoverata in codice “verde” sottovalutando i sintomi della paziente.

Dopo aver effettuato alcuni esami in Rx, nonostante il riscontro di alcune anomalie che richiedevano un controllo più approfondito, la donna è stata dimessa con una terapia farmacologica domiciliare. Poco dopo però, le condizioni sono peggiorate a tal punto da richiedere un trasferimento d’urgenza all’ospedale di Cetrato dove, però, la neo mamma è arrivata morta. Una storia terribile ma, come dimostrato durante il lungo processo, ha dei responsabili: i medici infatti, hanno “ignorato” la sintomatologia non riuscendo quindi a diagnosticare la grave patologia che stava compromettendo la salute dalla vittima. Giustizia è quindi fatta, ma nessuno potrà mai restituire la donna ai suoi affetti più cari.