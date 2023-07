Magna Graecia Film Festival: dopo il debutto con Russell Crowe, arriva il premio Oscar Susan Sarandon

StrettoWeb

Un’anteprima strepitosa che ha aperto la strada ad una kermesse cinematografica di tutto rispetto: dopo il grande successo di Russell Crowe in concerto al Politeama di Catanzaro, il Magna Graecia Film Festival si prepara al suo debutto per celebrare alla grande la ventesima edizione. E’ di poche ore fa infatti, la notizia di un arrivo tutto hollywoodiano sul red carpet catanzarese: Susan Sarandon, nota attrice americana, sarà presente al Festival come comunicato sulle pagine social dagli organizzatori. Nel post infatti si legge: “l’attrice Premio Oscar Susan Sarandon, riceverà la Colonna d’oro alla carriera alla 20esima edizione del Magna Græcia Film Festival”.

Poche righe per un lancio con il botto: la Sarandon vanta una lunga carriera di successi internazionali che parte negli anni ’70. Tra i film celeberrimi, ricordiamo Thelma & Louise (1991), L’olio di Lorenzo (1992), Il cliente (1994) e Dead Man Walking – Condannato a morte (1995) che le ha fatto vincere l’Oscar come miglior attrice protagonista. Candidata cinque volte alla statuetta d’oro, l’attrice vanta un Premio BAFTA e uno Screen Actors Guild Award, oltre alle nove candidature ai Golden Globe e altre sei al Premio Emmy.

Il Magna Graecia Film Festival, per omaggiarla, proietterà la pellicola Thelma & Louise e ricorderà le sue radici italiane, a cui l’attrice è profondamente connessa: il nonno paterno, di cognome Criscione, era originario di Ragusa, emigrato poi negli Stati Uniti d’America. Non ci resta ora che attendere la data del suo debutto nella nostra terra.