Mafia: Siracusano, ‘Chinnici ha contribuito a costruire un?Italia più giusta e consapevole’

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Ricorrono oggi i 40 anni dalla strage di via Pipitone Federico, a Palermo, nella quale persero la vita il magistrato antimafia Rocco Chinnici, i due uomini della sua scorta, il maresciallo Mario Trapassi e l?appuntato Salvatore Bartolotta, e Stefano Li Sacchi, il portiere dello stabile nel quale il giudice viveva. Ricordiamo l?impegno di coloro che, con il loro lavoro e con la loro netta scelta di campo, hanno combattuto, in Sicilia e non solo, il malaffare e la criminalità organizzata”. Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata siciliana di Forza Italia.

“Il coraggio di uomini come Rocco Chinnici – dice ancora l’esponente azzurra – non è stato vano, perché dopo decenni di sangue e di efferati attentati il Paese prese coscienza del male assoluto che si celava dietro tutte le mafie”. “Grazie agli eroi che con le loro gesta hanno segnato la storia della nostra Nazione e che con la loro rettitudine hanno contributo a costruire un?Italia più giusta e consapevole”, conclude Siracusano.