Mafia: Piantedosi, ‘grandi passi avanti per agenzia beni confiscati, presto copertura organico’

Marsala (Trapani), 24 lug. (Adnkronos) – “L’agenzia per i beni sequestrati e confiscati ha fatto dei grandi passi avanti”. Lo ha detto il ministro Matteo Piantedosi a Marsala (TRapani) durante la cerimonia di intitolazione alla memoria del Prefetto Fulvio Sodano di un bene confiscato in Piazza della Vittoria, destinato dal Comune ad ospitare il Centro socio-educativo ”I Giusti di Sicilia”: “Chiaramente è stato un percorso iniziato una decina di anni fa- aggiunge ancora Piantedosi – sulla base di insegnamenti di persone come Falcone e Borsellino, Pio La Torre, il ministro Rognoni. Ma anche del prefetto Fulvio Sodano che ha avuto una grande intuizione”. “L’agenzia sta cercando di fare in modo che queste capacità di lavoro migliore si realizzino attraverso innanzitutto il rafforzamento degli organici- dice – entro l’anno porteremo a compimento la copertura dell’organico a legislazione vigente, che sono circa 200 unità di personale. Ma abbiamo sostenuto come governo anche un incremento delll’organico”.