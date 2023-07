Mafia: Piantedosi, ‘gestione beni confiscati grande priorità per lo Stato’**

StrettoWeb

Marsala (Trapani), 24 lug. (Adnkronos) – “La gestione dei beni confiscati è di grande priorità per lo Stato, per il valore simbolico e anche sostanziale. E cerimonie come quella di oggi sono di grande valore simbolico”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Marsala (Trapani) durante la cerimonia di intitolazione alla memoria del Prefetto Fulvio Sodano di un bene confiscato in Piazza della Vittoria, destinato dal Comune ad ospitare il Centro socio-educativo ”I Giusti di Sicilia”.