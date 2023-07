Mafia: Michelotti (Fdi), ‘scelte governo vanno in direzione giusta’

StrettoWeb

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Ieri, il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi e oggi il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, auditi in commissione Antimafia hanno fornito indicazioni preziose sulla strada da seguire per la lotta alla criminalità organizzata”. Lo dichiara in una nota Francesco Michelotti, deputato di Fratelli d’Italia e membro della commissione Antimafia. “Ieri, a mia precisa domanda, il procuratore Lo Voi, ha risposto positivamente sull?introduzione dell?ergastolo ostativo introdotta dal governo Meloni ritenendola una misura certamente utile per contrastare il fenomeno della criminalità organizzata – prosegue il deputato -. Oggi il procuratore De Lucia ha confermato che l?applicazione del 41 bis, il c.d. carcere duro, per i boss arrestati è uno strumento essenziale nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata”.

“Fratelli d?Italia, oggi come ieri, continua a impegnarsi, approvando norme e strumenti, per la legalità e la sicurezza dei cittadini. La criminalità organizzata va sconfitta, è una battaglia difficile ma lo Stato prevarrà”, conclude Michelotti.