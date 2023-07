Lutto nel mondo della musica: morto noto musicista, cantautore e maestro della tammorra

StrettoWeb

È morto, all’età di 68 anni, Marcello Colasurdo, musicista, cantautore e maestro della tammorra. Di origini molisane, poi trasferitosi in giovanissima età a Pomigliano d’Arco, nel napoletano, è stato il fondatore del gruppo operaio E’ Zezi.

Sulla sua pagina Facebook è apparso un messaggio di addio: “Adesso alzate le vostre tammorre nell’alto dei cieli e suonate per me! Io da lì continuerò a suonare per voi nei cerchi della terra e dei campi elisi. Grazie a tutti per l’amore che mi avete dato! (scritto da altra persona rispecchiando il suo pensiero)“.