Locri, alla scoperta del Museo e della Polis Greca: tutto pronto per l’escursione al Parco Archeologico

“Sabato 29 Luglio andremo alla scoperta del Museo di Locri e della Polis Greca. L’escursione avrà inizio alle ore 17.30. Forse non tutti sanno che a Locri, in Calabria, c’è anche il Parco Archeologico che è tra i più estesi di tutta la Calabria. Sono ben visibili due aree espositive con la narrazione della vita di Locri riguardanti il periodo greco. Il Complesso Monumentale conserva testimonianze riconducibili all’età romana e tardo – antica. E ben quattro sono gli itinerari culturali e archeologici da poter seguire”. Lo ha affermato Nicola Monteleone, Presidente Archeoclub D’Italia sede di Locri.

Lo stesso Monteleone illustra poi nel dettaglio i quattro itinerari culturali: “Il primo riguarda la polis greca con la Cinta Muraria, le Torri difensive, una delle porte di accesso a Locri, il santuario del Tesmophorion, l’area sacra di Marasà. Poi c’è il percorso riguardante l’area sacra dedicata a Zeus saettante, la Casa dei Leoni con il Sacello dedicato ad Afrodite. Il terzo percorso prevede resti di un probabile Foro e di un edificio termale, ma anche il Complesso monumentale con una Masseria ottocentesca. Molteplici sono anche i manufatti esposti come ad esempio la statua – ritratto in marmo del Togato, la Vasca in breccia di Aleppo, la brattea aurea con l’Adorazione dei Magi appartenente a un reliquario del VII secolo d.C. C’è anche il Museo dei Ragazzi. Questa inizitiva è in collaborazione con il Parco Archeologico di Locri e con il Comune di Locri”.