Location storiche enogastronomiche di Reggio Calabria, 2ª conversazione organizzata dal Circolo “L’Agorà”

Si è svolta venerdì 7 luglio la seconda di una serie di conversazioni, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria sul tema “Luoghi e figure cittadine: ricordi reggini”. Si tratta di una serie di incontri rivolti alla lettura di quei punti di aggregazione, e che rappresentavano il cuore gastronomico della Città dello Stretto. Un itinerario enogastronomico in diverse location storiche di Reggio Calabria. Posti che oggi non ci sono più ma che continuano a vivere nei ricordi di generazioni di reggini e non solo. La seconda location conosciuta come “ ‘U Cavularu ” ed aveva un suo quartier generale nell’area […] della contrada «Spirito Santo». Era conosciuto da sempre con questo nome che poteva risalire, forse, ad una perizia sua o dei suoi ascendenti di coltivare cavoli[…] Queste alcune delle note del prof. Guido Miggiano facenti parte di una pubblicazione avente come titolo “Ricordi della vecchia Reggio (bozzetti di vita cittadina) edita per la Laruffa Editore, e che sono state oggetto di analisi da parte di Gianni Aiello (Presidente del Circolo Culturale “L’Agorà”). Quanto descritto dal prof. Miggiano nei due volumi del suo saggio sono un insieme di storie, luoghi e ricordi di una città che non c’è più, ma che è bene ricordare e far ricordare, anche alle nuove generazioni. Un microcosmo animato di luoghi e persone, di vita e mestieri, di tradizioni e giochi di un tempo che scorreva con un ritmo che abbiamo rimosso traditi dalla frenesia della città. Un periodo in cui […] le comitive si spandevano per i campi attorno alla chiesa e non si contavano i «pic-nic» sull’erba a base di pesce stocco e «cudduraci», di salami e olive, di formaggi e sottaceti, di frutta e dolci con prevalenza «pastiere», il tutto innaffiato dall’immancabile ottimo vino.

Nel corso dell’analisi è stata data lettura della location […] il locale era una grande baracca divisa in più vani e con dei mezzanini che costituivano altrettanti «separès» per clienti di qualche riguardo. […] Ma – prosegue il prof. Miggiano ‘U Cavularu era famoso non soltanto per le frittole e le salsicce, ma anche, e direi, soprattutto per le caratteristiche focaccine di granturco che noi chiamavano pizzate, farcite, ancora calde di forno, di saporiti e gustosi curcuci. Anche dal punto culinario, alcune tradizioni si sono perse con l’inesorabile scorrere del tempo. La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, è disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 2 giugno.