Una furiosa lite è divampata domenica scorsa durante una partita a carte di Mariano Comense, in provincia di Como. Nell’alterco, un uomo di 78 anni ha avuto la peggio: l’anziano è stato colpito con una sedia da un 58enne e cadendo per terra ha battuto violentemente la testa. L’uomo è stato portato all’ospedale Sant’Anna di Como dove si trova in prognosi riservata.