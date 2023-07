Lieto fine: ritrovata Valentina, la 39enne scomparsa nel vibonese

StrettoWeb

Una storia a lieto fine: Valentina Codeluppi, 39enne di Serra San Bruno, aveva fatto perdere le sue tracce nel nulla ieri sera, allontanandosi con la sua auto e senza cellulare. I familiari, in queste ore di apprensione, si erano rivolti alle forze dell’ordine che, immediatamente, hanno attivato il piano d’emergenza per rintracciare la donna. E proprio le forze dell’ordine, unitamente ai Vigili del Fuoco e ai volontari, hanno ritrovato Valentina a Soverato e, secondo quanto appreso finora, la 39enne sarebbe in buone condizioni di salute. La famiglia può tirare ora un sospiro di sollievo, ma si indaga sulle cause che hanno portato all’allontanamento.