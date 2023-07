Lega: online card con invito per Pontida, Salvini ‘ci vediamo 17/9 per festa libertà’

StrettoWeb

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Ci vediamo domenica 17 settembre, ore 10, a Pontida per una grande festa di Libertà!”. Matteo Salvini sui suoi canali social lancia l’appuntamento clou della Lega, con una card online dove spicca il profilo del segretario della Lega, e un montaggio del ‘pratone’ di Pontida con i manifestanti e le bandiere.

Tra queste quella veneta con il leone di San Marco, quella della Lega lombarda e quella della ‘Lega per Salvini premier’, al centro campeggia il tricolore e poco in là lo stendardo con la Trinacria, simbolo della Sicilia e quello con i quattro mori con la croce di San Giorgio, simbolo della Sardegna.