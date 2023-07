Vergogna a Lazzaro: scarico del torrente finisce in mare, bagnanti in acqua | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Non sono belle le immagini provenienti da Lazzaro, area sud di Reggio Calabria molto frequentata dai reggini e dai turisti per via del bel Lungomare e dell’acqua limpida. Ma c’è un’eccezione e proviene proprio dalla storia che stiamo per raccontarvi, con tanto di foto e video.

Come si può vedere dal video in basso e dalle immagini a corredo, infatti, lo scarico del torrente è finito in mare, “colorando” l’acqua da azzurra a marrone. Non eravamo lì a sentire l’odore, ma sicuramente il colore non era dei migliori. Tutto ciò, proprio sotto la Via Marina cittadina, il Lungomare Cicerone. Sorprende, per certi versi, anche la presenza di alcuni bagnanti in mare, proprio a pochi centimetri dalla zona d’acqua che “cambia colore”.

Lazzaro, lo scarico del torrente finisce in mare