Lazzaro, le precisazioni: “il nostro mare è eccellente e non c’è alcun problema al Comune”

“Sono ormai anni che l’Arpacal classifica come eccellenti le acque di balneazione del litorale di Lazzaro, da località Fornace a località Riace Capo. L’impianto di depurazione funziona bene e prestiamo molta attenzione tanto che ci capita di segnalare alle autorità competenti le eventuali criticità dovute ai malfunzionamenti dei sistemi depurativi dei comuni limitrofi”. È quanto dichiara Rocco Campolo, vicesindaco di Motta San Giovanni, a margine della riunione di Giunta con la quale è stato chiesto alla Regione Calabria di adoperarsi per il riconoscimento dello stato di emergenza in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione degli incendi dell’ultima settimana.

“Il video girato sul lungomare Cicerone e divenuto subito virale non riprende uno scarico abusivo o una perdita della rete fognaria – chiarisce il vicesindaco – ma l’acqua potabile proveniente non dalla nostra rete ma dall’acquedotto del Tuccio. Un guasto alla condotta principale riparato da Sorical. L’acqua torbida, il caldo e il desiderio spasmodico di fare lo scoop ha sicuramente confuso il bagnante autore del video. L’Amministrazione comunale ha chiesto che la riparazione venisse fatta nel più breve tempo possibile ed è stata disposta la pulizia del torrente e il livellamento del tratto di spiaggia interessato. In pochi giorni sarà tutto risolto”.

“In merito poi ai disservizi idrici – chiarisce Rocco Campolo – ci sono delle difficoltà evidenti che stiamo affrontando quotidianamente. Dobbiamo fare i conti con l’abbassamento delle falde acquifere, con l’aumento dei residenti stagionali e l’abuso nei consumi. Inoltre, gli incendi di questi ultimi giorni hanno compromesso la nostra rete e bloccato i pozzi a causa dell’interruzione della corrente elettrica”.

“Non ci nascondiamo, conosciamo bene i disagi sopportati dai nostri concittadini e siamo sempre disponibili a confrontarci con loro – conclude Rocco Campolo – Non c’è alcun contrasto all’interno dell’Amministrazione comunale, con il sindaco Giovanni Verduci, con tutti gli altri componenti del gruppo e con i responsabili degli uffici comunali lavoriamo insieme per il bene comune”.