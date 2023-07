Laurea in Design: ecco i primi 30 laureati della Mediterranea di Reggio

StrettoWeb

Venerdì 21 luglio alle 15:30, presso l’Aula Magna Ludovico Quaroni (Plesso Architettura) dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, si svolgerà l’evento “Design Graduation Day 2023”, cerimonia di proclamazione e consegna delle lauree ai primi trenta laureati del Corso di Studio in Design L-4.

Alla cerimonia saranno presenti il Rettore Prof. Giuseppe Zimbalatti, il Direttore del Dipartimento PAU Prof. Tommaso Manfredi, la Coordinatrice del CdS in Design Prof.ssa Giuseppina Scamardì, il Prorettore delegato per la Didattica Prof. Antonio Vitetta, il Delegato del Rettore al Job Placement Prof. Mario Versaci, Il Delegato Territoriale ADI Associazione per il Disegno Industriale Francesco Alati.

L’evento ospiterà una Special Lecture di Antonio Aricò, artista, designer e direttore creativo, nato a Reggio Calabria e precursore di un approccio progettuale che unisce l’artigianato e l’autoproduzione con il design industriale. La sua storia e i suoi lavori sono stati presentati alla Triennale di Milano, al Museo di Holon di Tel Aviv, all’NGV di Melbourne, nella sede dell’Ambasciatore Italiano a Copenaghen e presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma.

Nel corso della cerimonia, inoltre, sarà inaugurata la mostra “Mediterranea Design Degrees”, che raccoglie una selezione degli elaborati di tesi dei laureandi.