La dea bendata bacia Palermo con una doppia vincita al Lotto

Palermo protagonista nell’ultimo concorso del Lotto. Grazie all’estrazione di giovedì 6 luglio, come riporta Agipronews, nel capoluogo siciliano sono arrivate due importanti vincite: la più alta, per un valore di 47.500 euro, è stata centrata grazie alla combinazione 13-21-50 sulla ruota di Palermo, la stessa che ha premiato anche un altro giocatore, autore di una vincita da 28.500 euro con i numeri 3-13-45. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,1 milioni di euro, per un totale di 588 milioni da inizio anno.