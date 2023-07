Juventus, che stangata dalla Uefa: fuori dalla Conference League e maxi multa

StrettoWeb

E’ arrivata la stangata della Uefa nei confronti della Juventus: la squadra bianconera è esclusa dalla Conference League per la stagione 2023/2024 e dovrà pagare una multa di 20 milioni di euro. La decisione nasce per via del mancato rispetto del Settlement Agreement, l’accordo con cui lo scorso agosto i bianconeri si erano impegnati a rientrare parametri del Fair Play finanziario entro il 2025. Al posto della compagine di Allegri ci sarà la Fiorentina, alla sua seconda partecipazione di fila dopo la sconfitta beffa nella finale della scorsa edizione.

La Juventus: “non faremo ricorso al Coni”

La “Juventus, pur continuando a ritenere inconsistenti le asserite violazioni e corretto il proprio operato, ha dichiarato di accettare la decisione rinunciando a proporre appello, escludendo espressamente, e lo Uefa Cfcb prendendone nota, che questo possa costituire ammissione di qualsiasi responsabilità a proprio carico”. Così la Juve in una nota.