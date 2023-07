Jovanotti, l’intervento dopo il brutto incidente: “il vostro affetto è un antidolorifico magico”

StrettoWeb

“Sono un ragazzo fortunato” cantava Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, agli inizi della sua carriera. Forse la fortuna, questa volta, è venuta meno o, forse ancora, è stato così fortunato perché poteva andare molto peggio: il cantante infatti, pochi giorni fa, ha avuto un bruttissimo incidente con la bici a Santo Domingo mentre era in vacanza. Il bilancio non è dei più leggeri: clavicola rotta e femore fratturato in tre punti, tanto da necessitare di un intervento chirurgico. Il rapper, dal suo letto d’Ospedale, ha rassicurato i suoi fan sulle sue condizioni di salute: “sono qua, sono vivo. Sto bene, mi hanno dato un antidolorifico. Ora mi riportano in camera, oggi aspetto, mi faranno un po’ di energetici e spero domani di operarmi. E poi mi faccio un po’ di riposo. E poi ricomincio a mettermi in movimento” aveva dichiarato sui suoi canali social.

Ieri, l’operazione: il delicato intervento chirurgico dove, a detta di Jovanotti, “mi devono mettere un chiodo di titanio”, pare sia andato benissimo. E, come sempre, è proprio il cantante a dare notizie sulla convalescenza: “l’intervento è andato bene, ora dolore fortissimo ma passerà – ha scritto su Instagram- Grazie a tutti davvero!!! Il vostro affetto è un antidolorifico magico. Grazie!”. E noi ci uniamo al coro dei suoi tantissimi seguaci nella speranza di vederlo al più presto scatenarsi sul palco. Buona Guarigione Jova!