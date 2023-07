Italia-Usa: W. Post, ‘Biden ringrazia Meloni per costante sostegno a Ucraina’

StrettoWeb

Washington, 28 lug. (Adnkronos) – “Il presidente degli Usa Joe Biden ha ringraziato la premier italiana Giorgia Meloni per il costante sostegno dell’Italia all’Ucraina, offrendo un caloroso benvenuto alla Casa Bianca a un leader che la sua amministrazione ha visto con una certa trepidazione quando è salita al potere lo scorso anno come capo del primo governo italiano di estrema destra dalla fine della seconda guerra mondiale”. Lo scrive il Washington Post, commentando la visita della presidente del Consiglio negli Stati Uniti, sottolineando che “le preoccupazioni dell’amministrazione Biden sulla sua ideologia sono state attenuate dal suo sostegno all’Ucraina e dalla sua apparente disponibilità a ritirarsi dalla partecipazione dell’Italia alla Belt and Road Initiative cinese.”