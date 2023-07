Trionfo dell’Italia Under 19: è campione d’Europa

StrettoWeb

L’Italia Under 19 di Alberto Bollini trionfa nell’Europeo di categoria superando il Portogallo per 1-0. Decisivo il gol di Kayode nel primo tempo, per sbloccare una partita interpretata alla perfezione da parte dei calciatori italiani.

Portogallo (4-3-3): G. Ribeiro; Esteves, A. Ribeiro (91′ Gomes), Bras, Marques (46′ Fernandes); Justo (46′ Prioste), Nuno Felix, Gustavo Sà (76′ Nabian); Hugo Felix (83′ Falé), Rodrigo Ribeiro, Borges. All. Milheiro

Italia (4-3-3): Mstrantonio, Missori, A. Dellavalle, L. Dellavalle, Regonesi; Hasa, Faticanti (80′ Pisilli), N’Dour (65′ Lipani); Kayode, Esposito, Vignato (80′ Koleosho). All. Bollini