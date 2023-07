Italia-Slovenia-Croazia, formato il nuovo asse per contrastare il traffico di migranti

StrettoWeb

Si sta tenendo in queste ore, ad Ancona, la riunione del “Trilaterale sulla cooperazione dell’Alto Adriatico” incentrata sull’emergenza migranti e sulla cooperazione con i Paesi esteri per la crescita della nazione. Tajani, in una nota su Twitter, ha infatti affermato: “puntiamo a rafforzare la cooperazione politica in materia migratoria ed a consolidare la crescita economica tra i nostri Paesi”. Un impegno comune quindi, che vede protagonista l’asse Italia-Slovenia-Croazia nel contrasto dei traffici illeciti e della criminalità organizzata transnazionale.

I tre Stati coinvolti firmeranno oggi la dichiarazione di Ancona per rinnovare la cooperazione contro i flussi migratori Illeciti. Antonio Tajani per l’Italia, insieme ai colleghi di Zagabria e Lubiana, salderanno il patto che, da quanto si apprende dalla Farnesina, “ribadisce l’impegno a rafforzare il coordinamento in tema di sicurezza marittima, incluso nelle operazione di interventi di emergenza in mare (SAR)”.