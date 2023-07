Istat, l’inflazione è in calo a giugno

StrettoWeb

Cala l’inflazione a Giugno. “Netta decelerazione”: così l’Istat definisce l’andamento dei prezzi nel mese scorso, stabili rispetto al mese precedente e aumentati del 6,4% rispetto a giugno del 2022, contro una crescita del 7,6%, sempre su base annua, registrata a maggio 2023 rispetto a maggio 2022. “Il netto calo dell’inflazione è la conferma che siano sulla strada giusta. In questa settimana prosegue l’azione di monitoraggio su prodotti e servizi con gli incontri programmati dal Garante dei prezzi per stroncare ogni fenomeno distorsivo. Non molliamo la presa”, ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Prezzi

Rallenta la crescita su base tendenziale dei beni energetici non regolamentati (da +20,3% a +8,4%) e, in misura minore, degli alimentari lavorati (da +13,2% a +11,5%), dei servizi relativi ai trasporti (da +5,6% a +4,7%). Flessione più marcata per gli Energetici regolamentati (da -28,5% a -29,0%).